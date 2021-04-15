Названы причины недовольства ЦСКА Бертомеу и отсутствия на встрече испанских клубов

ЦСКА, «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Жальгирис», ЦСКА, «Милан» и «Анадолу Эфес» на тайной встрече в Афинах выразили возмущение неспособностью Евролиги вступить в конфронтацию с профсоюзом игроков и потребовали горизонтального и коллективного распределения доходов после того, как команды понесли огромный экономический ущерб после пандемии коронавируса, сообщает Sport5.
Кроме того, некоторые из присутствующих возражали против нового метода призовых, согласно которому награда в этом году основывается на итоговой позиции в таблице, а не на победе. В частности, ЦСКА по старой системе получил бы € 850 тыс. призовых — ровно столько же, как и «Барселона», которая добыла с армейцами одинаковое количество побед и стала первой в регулярном чемпионате лишь по результатам личных встреч с московским клубом. По новой системе «Барселона» получила € 1,5 млн евро, а ЦСКА € 850 тыс.
Клубы недовольны экономической политикой организации, соглашениями о правах на телевещание и системой оплаты труда, которую изменили в прошлом году. Общее желание команд — провести всеобъемлющую реформу и, возможно, произвести кадровые изменения в руководстве организации, которой сейчас руководит Жорди Бертомеу.
Отмечается, что испанские клубы не присутствовали на встрече из-за того что получают преференциально отношение со стороны Евролиги. Штаб-квартира Евролиги находится в Барселоне.
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