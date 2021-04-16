Демаркус Казинс получил новый контракт в НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» решили сохранить в составе центрового Демаркуса Казинса еще на 10 дней. Об этом сообщил главный тренер команды Тайрон Лю после матча регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (100:98).



«Мы рассчитываем, что Казинс продолжит выступать за нашу команду. Он играет важную роль в «Клипперс», – приводит слова Лю инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Казинс подписал первый 10-дневный контракт с калифорнийским клубом 6 апреля. Центровой провёл 3 матча за «Клипперс», в которых набирал 6 очков и 3 подбора за 9,5 минуты при точности 50% двухочковых и 33,3% трёхочковых. В начале сезона Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс», откуда был отчислен после 25 сыгранных матчей.