Демаркус Казинс получил новый контракт в НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» решили сохранить в составе центрового Демаркуса Казинса еще на 10 дней. Об этом сообщил главный тренер команды Тайрон Лю после матча регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (100:98).
«Мы рассчитываем, что Казинс продолжит выступать за нашу команду. Он играет важную роль в «Клипперс», – приводит слова Лю инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Казинс подписал первый 10-дневный контракт с калифорнийским клубом 6 апреля. Центровой провёл 3 матча за «Клипперс», в которых набирал 6 очков и 3 подбора за 9,5 минуты при точности 50% двухочковых и 33,3% трёхочковых. В начале сезона Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс», откуда был отчислен после 25 сыгранных матчей.
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