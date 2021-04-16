«Барселона» пыталась сорвать трансфер «Реала» в последнюю минуту

«Барселона» пыталась сорвать трансфер центрового Венсана Пуарье в мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

По данным источника, каталонский клуб, также претендовавший на игрока, до последнего момента пытался предотвратить подписание контракта с Пуарье. Сообщается, что на принятие решения повлияли напарники игрока по сборной Франции — защитник «Реала» Фабьен Козёр и разыгрывающий Томас Эртель, рассказавший о неудачном опыте выступлений за «Барселону».

Контракт Пуарье с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Последние полтора сезона в НБА игрок провёл в «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс». Перед мартовским дедлайном «Филадельфия» обменяла французского баскетболиста в «Нью-Йорк Никс», который отчислил игрока. До перехода в НБА Пуарье играл в Испании за «Басконию». В сезоне Евролиги-2018/2019 Венсан набирал 11,9 очка и 8,3 подбора (лучший результат в турнире) за 25,5 минуты, при точности 62% с игры.