Президент ЦСКА отреагировал на слухи о «чёрной метке» Бертомеу, Обрадовиче и Джеймсе

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о «секретной встрече» семи клубов-акционеров Евролиги с требованием отставки президента организации Жорди Бертомеу. Кроме того, Ватутин прокомментировал слухи об интересе к назначению Желько Обрадовича на пост главного тренера в следующем сезоне и высказался о ситуации с отстранённым защитником Майком Джеймсом.



«Всегда приятно, когда клуб работает на высочайшем уровне, а в эти сложные времена — особенно. Успеваем решительно всё: и чёрную метку Бертомеу предъявили, и Обрадовича подписали, и Джеймса на плей-офф вернули, и всех свободных и несвободных агентов Европы рекрутировали. Восхищён своими коллегами!» — приводит слова Ватутина Sports.ru.