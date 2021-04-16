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Матч «Фенербахче» в чемпионате Турции отменён, серия с ЦСКА под угрозой срыва

Матч «Фенербахче» в чемпионате Турции отменён, серия с ЦСКА под угрозой срыва
Баскетбол / Евролига 0
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Матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Анадолу Эфес», запланированный на 16 апреля, перенесён из-за вспышки коронавируса в составе хозяев, сообщает Eurohoops.

В последние дни «Фенербахче» сделал несколько апдейтов о заражённых коронавирусом в команде. Последнее обновление было опубликовано в пятницу, 16 апреля. Количество положительных тестов возросло до семи. 21 апреля «Фенербахче» должен провести первый матч плей-офф Евролиги в Москве против ЦСКА. Остается неясным, сможет ли турецкий клуб набрать необходимое количество игроков в заявку.

Напомним, что по итогам регулярного первенства подопечные Игора Кокошкова заняли седьмое место в турнирной таблице. В результате в плей-офф команда попала на ЦСКА. Не так давно капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу уверял, что в команде хотели видеть в качестве соперника по четвертьфинальной стадии Евролиги именно ЦСКА.

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