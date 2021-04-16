ЦСКА взял деньги с бюджета на следующий сезон, чтобы провести два трансфера этой зимой

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями февральских трансферов защитника Габриэля Лундберга и центрового Майкла Эрика.

«Был экономический кризис. Нам пришлось сократить бюджет примерно на 20%. В этом году, чтобы заплатить за подписанных нами игроков (Иффе Лундберг перешёл из «Зелена Гуры», Майкл Эрик — из «Тюрк Телекома» — прим. «Чемпионата»), мы сняли деньги с бюджета следующего сезона. Летом 2020 года бюджет стал на 25% меньше по сравнению с 2019 годом. Следующим летом мы определим, как решить эту проблему. Мы ожидаем увеличения количества зрителей и увеличения доходов за счёт продажи билетов и мерчендайзинга. Это проблема всех клубов Евролиги», — приводит слова Ватутина TalkBasket.