ЦСКА взял деньги с бюджета на следующий сезон, чтобы провести два трансфера этой зимой
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями февральских трансферов защитника Габриэля Лундберга и центрового Майкла Эрика.
«Был экономический кризис. Нам пришлось сократить бюджет примерно на 20%. В этом году, чтобы заплатить за подписанных нами игроков (Иффе Лундберг перешёл из «Зелена Гуры», Майкл Эрик — из «Тюрк Телекома» — прим. «Чемпионата»), мы сняли деньги с бюджета следующего сезона. Летом 2020 года бюджет стал на 25% меньше по сравнению с 2019 годом. Следующим летом мы определим, как решить эту проблему. Мы ожидаем увеличения количества зрителей и увеличения доходов за счёт продажи билетов и мерчендайзинга. Это проблема всех клубов Евролиги», — приводит слова Ватутина TalkBasket.
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