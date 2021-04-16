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«Цмоки-Минск» проиграл 12-й раз подряд, уступив дома «Енисею»

«Цмоки-Минск» проиграл 12-й раз подряд, уступив дома «Енисею»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Енисей».

Команда из Красноярска начала с мощного рывка и уже после первой четверти лидировала со значительным преимуществом — 29:8. К большому перерыву сибиряки сохранили преимущество — 48:27. В третьей четверти минчане немного сократили отставание — 54:68. В заключительном игровом отрезке хозяева отыграли ещё несколько очков, благодаря чему избежали разгромного поражения. Итог — победа «Енисея» со счётом 81:74.

Самым результативным в составе «Енисея» стал Таюс Бэттл, набравший 15 очков. У «Цмоки-Минск» коллекцию из 26 очков и шести подборов собрал Крис Клайберн. 12 очков в активе Андрея Стабровского.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
74 : 81
Енисей
Красноярск, Россия
Цмоки-Минск: Клайберн - 26, Дуду - 12, Стабровский - 12, Близнюк - 10, Веремеенко - 6, Рогозенко - 6, Викентьев - 2, Борисевич, Кук, Лейманис, Пустогвар, Чаварс
Енисей: Бэттл - 15, Хэммондс - 14, Гудумак - 13, Викторов - 10, Хог - 9, Митусов - 7, Якушин - 6, М. Кулагин - 5, Попов - 2, Балашов, Комиссаров
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