«Цмоки-Минск» проиграл 12-й раз подряд, уступив дома «Енисею»

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Енисей».

Команда из Красноярска начала с мощного рывка и уже после первой четверти лидировала со значительным преимуществом — 29:8. К большому перерыву сибиряки сохранили преимущество — 48:27. В третьей четверти минчане немного сократили отставание — 54:68. В заключительном игровом отрезке хозяева отыграли ещё несколько очков, благодаря чему избежали разгромного поражения. Итог — победа «Енисея» со счётом 81:74.

Самым результативным в составе «Енисея» стал Таюс Бэттл, набравший 15 очков. У «Цмоки-Минск» коллекцию из 26 очков и шести подборов собрал Крис Клайберн. 12 очков в активе Андрея Стабровского.