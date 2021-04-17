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Димитрис Итудис провёл крайне лаконичную пресс-конференцию после поражения ЦСКА от «Локо»

Димитрис Итудис провёл крайне лаконичную пресс-конференцию после поражения ЦСКА от «Локо»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был крайне скуп на слова после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (93:104).

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал Миндаугас Кузминскас, набравший 25 очков. 21 балл на счету Найджелла Уильям-Госса, дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов записал себе в актив Дрю Гордон. Ещё один дабл-дабл на счету Мантаса Калниетиса — 13 очков и 13 передач. У ЦСКА 25 очков в активе Торнике Шенгелии. В результате этой победы «Локомотив-Кубань» обогнал ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. ЦСКА опустился на четвёртую позицию.

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