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«Зенит» одержал гостевую победу над «Нижним Новгородом»

«Зенит» одержал гостевую победу над «Нижним Новгородом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» принимал «Зенит». Гости одержали победу со счётом 70:62.

Хозяева завершили первую четверть с преимуществом в два очка, но уже к большому перерыву «Зенит» повёл в счёте. Ключевой стала третья четверть, когда клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 10 очков. В четвёртой четверти хозяева сумели сократить отставание в счёте, но этого оказалось недостаточно.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Сергей Торопов, набравший 19 очков. У «Зенита» Артурас Гудайтис набрал 14 очков.

Ранее петербуржцы уже гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате. Нижегородцы уже также добились выхода в плей-офф турнира.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 18:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
62 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Воронцевич, Ганькевич, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Петрасек, Стребков, Торопов, Чадов, Шеферд
Зенит: Блэк, Вольхин, Гудайтис, Захаров, Пангос, Понитка, Пушков, Томас, Трушкин, Фридзон, Хвостов, Холлинс
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