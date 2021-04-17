«Зенит» одержал гостевую победу над «Нижним Новгородом»
В Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» принимал «Зенит». Гости одержали победу со счётом 70:62.
Хозяева завершили первую четверть с преимуществом в два очка, но уже к большому перерыву «Зенит» повёл в счёте. Ключевой стала третья четверть, когда клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 10 очков. В четвёртой четверти хозяева сумели сократить отставание в счёте, но этого оказалось недостаточно.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Сергей Торопов, набравший 19 очков. У «Зенита» Артурас Гудайтис набрал 14 очков.
Ранее петербуржцы уже гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате. Нижегородцы уже также добились выхода в плей-офф турнира.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 18:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
62 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Воронцевич, Ганькевич, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Петрасек, Стребков, Торопов, Чадов, Шеферд
Зенит: Блэк, Вольхин, Гудайтис, Захаров, Пангос, Понитка, Пушков, Томас, Трушкин, Фридзон, Хвостов, Холлинс
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
19:59
-
19:50
-
19:19
-
18:54
-
17:45
-
17:37
-
16:44
-
16:33
-
16:25
-
15:34
-
14:53
-
13:59
-
12:29
-
11:06
-
09:44
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:17
-
04:58
-
00:35
- 16 апреля 2021
-
23:38
-
22:46
-
22:43
-
21:38
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
19:57
-
19:43
-
19:05
-
18:45
-
18:12
-
16:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам