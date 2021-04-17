«Зенит» одержал гостевую победу над «Нижним Новгородом»

В Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» принимал «Зенит». Гости одержали победу со счётом 70:62.

Хозяева завершили первую четверть с преимуществом в два очка, но уже к большому перерыву «Зенит» повёл в счёте. Ключевой стала третья четверть, когда клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 10 очков. В четвёртой четверти хозяева сумели сократить отставание в счёте, но этого оказалось недостаточно.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Сергей Торопов, набравший 19 очков. У «Зенита» Артурас Гудайтис набрал 14 очков.

Ранее петербуржцы уже гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате. Нижегородцы уже также добились выхода в плей-офф турнира.