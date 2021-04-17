Майк Джеймс отреагировал на слухи о переходе в клуб НБА

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе в один из клубов из Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что Джеймс может подписать контракт с «Нью-Йорк Никс» или «Бруклин Нетс».
«Ходит» много разных слухов. Если вы хотите, чтобы я переехал в Нью-Йорк, то так и скажите! ЛОЛ!» — написал Джеймс в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Джеймс был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. После этого Джеймс улетел в США. Предполагается, что он попытается найти команду НБА, чтобы подписать с ней контракт.
У Джеймса остаётся действующее соглашение с ЦСКА, но президент армейцев Андрей Ватутин признавал, что в настоящее время решить конфликт игрока и тренера невозможно.
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