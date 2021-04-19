«Маверикс» проиграли «Кингз», несмотря на 37 очков Дончича, «Шарлотт» победил «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 121:107.

В составе победителей лучшими на площадке были Де’Арон Фокс (30 очков и 12 передач), Харрисон Барнс (24 очка) и Теренс Дэвис (23 очка). У «Маверикс» наиболее результативными в матче были Лука Дончич (37 очков), Дориан Финни-Смит (22 очка) и Джейлен Брансон (20 очков).

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 109:101. В составе «Хорнетс» лучшими на паркете были Терри Розир (34 очка и 10 передач), Пи Джей Вашингтон (23 очка) и Майлс Бриджес (19 очков). У «Блэйзерс» наиболее заметными в игре стали Кармело Энтони (24 очка), Си Джей Макколлум (22 очка) и Норман Пауэлл (17 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Майами» — «Бруклин» (109:107), «Торонто» — «Оклахома» (112:106), «Орландо» — «Хьюстон» (110:114).