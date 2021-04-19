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«Маверикс» проиграли «Кингз», несмотря на 37 очков Дончича, «Шарлотт» победил «Портленд»

«Маверикс» проиграли «Кингз», несмотря на 37 очков Дончича, «Шарлотт» победил «Портленд»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 121:107.

В составе победителей лучшими на площадке были Де’Арон Фокс (30 очков и 12 передач), Харрисон Барнс (24 очка) и Теренс Дэвис (23 очка). У «Маверикс» наиболее результативными в матче были Лука Дончич (37 очков), Дориан Финни-Смит (22 очка) и Джейлен Брансон (20 очков).

НБА - регулярный чемпионат
19 апреля 2021, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Финни-Смит - 22, Брансон - 20, Порзингис - 9, Хардуэй-младший - 8, Ричардсон - 7, Коли-Стайн - 4, Бей, Бёрк, Грин, Клебер , Марьянович, Мелли, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Барнс - 24, Дэвис - 23, Райт - 13, Уайтсайд - 12, Харклесс - 8, Мету - 6, Халибёртон - 3, Хилд - 2, Багли III, Вудард, Гай, Джеймс, Джонс, Рэмси, Сильва, Холмс

В другом матче игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 109:101. В составе «Хорнетс» лучшими на паркете были Терри Розир (34 очка и 10 передач), Пи Джей Вашингтон (23 очка) и Майлс Бриджес (19 очков). У «Блэйзерс» наиболее заметными в игре стали Кармело Энтони (24 очка), Си Джей Макколлум (22 очка) и Норман Пауэлл (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
19 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 34, Вашингтон - 23, Бриджес - 19, Макдэниелс - 13, Мартин - 8, Зеллер - 7, Мартин - 5, Бийомбо, Болл, Грэм, Дарлинг, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 24, Макколлум - 22, Пауэлл - 17, Кантер - 12, Нуркич - 12, Холлис-Джефферсон - 7, Саймонс - 5, Литтл - 2, Блевинс, Джайлс, Джонс, Ковингтон, Коллинс, Лиллард, Лиф, Эллеби

Также в НБА прошли ещё три матча: «Майами» — «Бруклин» (109:107), «Торонто» — «Оклахома» (112:106), «Орландо» — «Хьюстон» (110:114).

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