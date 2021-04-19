«Зенит» договорился о продлении контракта с главным тренером Хавьером Паскуалем, сообщает литовский журналист Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, о продлении соглашения будет официально объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что в подписании контракта со специалистом была заинтересована «Валенсия».

Напомним, после победы над «Панатинаикосом» (112:83} «Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 14 поражениях, и впервые в истории вышел в плей-офф. Подопечные Хавьера Паскуаля сыграют против испанской «Барселоны», занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). Серия до трёх побед стартует завтра, 20 апреля, на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.