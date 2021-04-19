Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл были признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно, сообщает пресс-служба НБА в «Твиттере».

Карри в среднем набирал 43,8 очка и делал 5,8 подбора в четырёх матчах недели, которые «Уорриорз» завершили с результатом 3-1. Стефен довёл количество матчей с 10+ трёхочковых попаданий до 20 за карьеру, обновив собственный исторический рекорд. Стоит отметить, что у ближайшего преследователя, Клэя Томпсона, всего 5 таких игр. За неделю в активе Карри три матча с 10+ трёхочковых попаданий, ни один баскетболист в истории не забивал столько три или более раз за весь сезон.

«Никс» продлили победную серию до 6 матчей. Рэндл в среднем набирал 35,8 очка, делал 8,3 подбора и 6,5 передачи за неделю.