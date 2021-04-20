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Стефен Карри установил три новых выдающихся исторических рекорда НБА

Стефен Карри установил три новых выдающихся исторических рекорда НБА
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 49 очков (4/11 двухочковых, 10/17 трёхочковых, 11/12 штрафных) и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс» (107:96).

Карри провел пятую игру с 40+ очков в апреле. Он превзошел Коби Брайанта и Майкла Джордана, став рекордсменом по количеству таких перфомансов за месяц для баскетболистов в возрасте 33 лет и старше. Карри провел 11 игр подряд с 30+ очков, что является самой длинной серией для игрока в возрасте 33 лет и старше в истории НБА, Стефен превзошел Коби Брайанта, у которого было 10 таких игр. Это также самая длинная серия для игроков «Уорриорз» со времен Уилта Чемберлена в 1964 году.

Карри провёл 21 матч за карьеру с 10+ точных трёхочковых, обновив собственно установленный рекорд НБА. В этом сезоне на счету Стефена шесть таких игр, ни один другой баскетболист не забивал 10+ раз из-за дуги за всю свою карьеру. Карри (47 и 49 очков в последних двух играх) — первый игрок в возрасте 33 лет и старше, выдавший два матча подряд с 45+ очков после Майкла Джордана (51 и 45 очков 29 и 31 декабря 2001 года).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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