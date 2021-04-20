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218-сантиметровый Бол Бол показал свою новую девушку. Она инстаграм-модель

218-сантиметровый Бол Бол показал свою новую девушку. Она инстаграм-модель
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Бол Бол показал свою новую девушку. Оказалось, что 218-сантиметровый игрок встречается с инстаграм-моделью Мулан Эрнандес. Об отношениях с девушкой Бол сообщил в «сториз» в своём «инстаграме». Он выложил видео модели и поставил эмодзи с парнем и девушкой с сердечком между ними.

В нынешнем сезоне 21-летний Бол Бол принял участие в 24 матчах. В среднем он проводит на площадке лишь пять минут. Результативность Бола составляет 2,5 очка за матч. Также он делает 0,8 подбора и 0,5 перехвата.

На развитие карьеры Бола повлияла травма, из-за которой он был вынужден пропустить часть сезона.

Ранее сообщалось, что «Денвер» был готов обменять центрового. «Наггетс» хотели получить у «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла.

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