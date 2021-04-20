«Положи мандат — и ты свободен». Глава Белорусской федерации осудил капитана сборной

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков раскритиковал капитана сборной страны Екатерину Снытину. Ранее она объявила, что уходит из сборной. Спортсменка призналась, что не хочет представлять страну на международной арене, когда «народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям». Также Снытина сообщила, что не хочет заниматься спортом, так как он является «пропагандой режима» президента Александра Лукашенко.

«Глубоко разочарован её действиями. Как капитан она должна была взвешенно и разумно подходить к высказываниям на политические вопросы, понимать, как это может отразиться на сборной. Моя позиция такова: положи мандат — и тогда ты свободен в выражении своих взглядов.

То же касается и бывшего заместителя председателя федерации Егора Мещерякова. Для меня показательным стало признание Снытиной, что в коллективе поддержки она не нашла. Значит, раскола не случилось, командный дух не утерян, на чемпионате Европы сборная способна выступить успешно», — цитирует Рыженкова «Прессбол».