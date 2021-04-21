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«Клипперс» вырвали победу у «Портленда» на последних секундах, «Миннесота» разбила «Кингз»

«Клипперс» вырвали победу у «Портленда» на последних секундах, «Миннесота» разбила «Кингз»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на последних секундах добился победы в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», счёт встречи – 113:112.

В составе победителей лучшими в игре были Пол Джордж (33 очка и 11 подборов), Маркус Моррис (16 очков) и Демаркус Казинс (11 очков). У «Блэйзерс» наиболее результативными в матче стали Си Джей Макколлум (28 очков), Норман Пауэлл (23 очка) и Кармело Энтони (18 очков).

НБА - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Пауэлл - 23, Энтони - 18, Саймонс - 13, Кантер - 9, Литтл - 7, Ковингтон - 5, Холлис-Джефферсон - 5, Джонс - 4, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Лиллард, Лиф, Нуркич, Эллеби
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Моррис - 16, Батюм - 11, Казинс - 11, Зубац - 10, Джексон - 9, Рондо - 9, Кеннард - 7, Мэнн - 7, Беверли, Ибака, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл

В другом матче игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» на выезде победила «Сакраменто Кингз» со счётом 134:120. В составе «Тимбервулвз» лучшими на паркете стали Д'Анджело Расселл (28 очков), Энтони Эдвардс (28 очков) и Карл-Энтони Таунс (26 очков и 18 подборов). У «Кингз» наиболее заметными на площадке стали Харрисон Барнс (20 очков), Морис Харклесс (20 очков) и Чимези Мету (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 134
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Барнс - 20, Харклесс - 20, Мету - 16, Райт - 14, Фокс - 14, Уайтсайд - 12, Хилд - 11, Халибёртон - 7, Дэвис - 6, Багли III, Вудард, Гай, Джеймс, Джонс, Рэмси, Сильва, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 28, Эдвардс - 28, Таунс - 26, Макдэниелс - 13, Окоги - 10, Рид - 10, Маклафлин - 6, Рубио - 6, Эрнангомес - 5, Вандербилт - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл

Также в НБА прошли ещё три матча: «Атланта» — «Орландо» (112:96), «Нью-Йорк» — «Шарлотт» (109:97), «Нью-Орлеан» — «Бруклин» (129:134).

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