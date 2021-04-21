«Клипперс» вырвали победу у «Портленда» на последних секундах, «Миннесота» разбила «Кингз»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на последних секундах добился победы в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», счёт встречи – 113:112.

В составе победителей лучшими в игре были Пол Джордж (33 очка и 11 подборов), Маркус Моррис (16 очков) и Демаркус Казинс (11 очков). У «Блэйзерс» наиболее результативными в матче стали Си Джей Макколлум (28 очков), Норман Пауэлл (23 очка) и Кармело Энтони (18 очков).

В другом матче игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» на выезде победила «Сакраменто Кингз» со счётом 134:120. В составе «Тимбервулвз» лучшими на паркете стали Д'Анджело Расселл (28 очков), Энтони Эдвардс (28 очков) и Карл-Энтони Таунс (26 очков и 18 подборов). У «Кингз» наиболее заметными на площадке стали Харрисон Барнс (20 очков), Морис Харклесс (20 очков) и Чимези Мету (16 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Атланта» — «Орландо» (112:96), «Нью-Йорк» — «Шарлотт» (109:97), «Нью-Орлеан» — «Бруклин» (129:134).