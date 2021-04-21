Фетисов: «Зенит» обязательно «покусается» в матчах с «Барселоной»

Президент баскетбольного «Спартака» Андрей Фетисов поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги между «Барселоной» и «Зенитом».
«Фаворит однозначен — «Барселона». Эта команда всегда в Евролиге среди главных фаворитов. К тому же первое место «Барсы» по итогам регулярного чемпионата – тоже убедительный аргумент. Но это не значит, что расклад в матчах будет предсказуем. «Зенит» обязательно «покусается».
Скажу простым языком – у «Барселоны» преимущество по «большим» игрокам, а у «Зенита» сильнее снайперы. Насколько часто получится их задействовать и реализовать сильные стороны, настолько высоки окажутся шансы сине-бело-голубых оказать серьезное сопротивление. Но я читал, что из-за травмы у «Зенита» не сможет сыграть Матеуш Понитка. Его отсутствие станет большой потерей. Хотя в игре и результатах «Зенита» сейчас очень видна рука тренера Хавьера Паскуаля. В этом сезоне сложилась команда с большой буквы, с надежной защитой, отличным взаимодействием, постоянной поддержкой между игроками. Это добавляет уверенности, что «Зенит» на фоне европейского гранда будет выглядеть достойно», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».
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