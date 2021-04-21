Стало известно об особом условии в контракте нового игрока «Реала»

Мадридский «Реал» подписал контракт с защитником «Басконии» Пиеррией Хенри, но включил в него особое условие, сообщает Defensa Central.

По данным источника, «Реал» подписал контракт с игроком с условием, что он не перейдёт в команду из НБА. Во время переговоров с Хенри руководство команды хотело лично удостовериться, что Пиеррия не планирует отправляться в США. Игрок убедил в этом представителей клуба, что стало решающим фактором его подписания.

До переезда в Испанию Хенри выступал в России, защищая цвета казанского УНИКСа. Кроме того, в Европе Пиеррия играл за грузинскую «Виту», немецкий «Ульм», израильский «Хапоэль» из Эйлата и турецкий «Тофаш». Сообщалось, что более выгодное соглашение Хенри предлагал ЦСКА.