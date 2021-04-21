Появились подробности по контракту Майка Джеймса с «Бруклином»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс подпишет 10-дневный контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». При этом по данным инсайдера Марка Стайна контракт Джеймса будет двусторонним и рассчитанным до конца сезона, Майк сможет сыграть за «Нетс» в плей-офф НБА.

Джеймс в данный момент находится в США. Майк улетел из России в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейским клубом действует до конца сезона-2022/2023. Джеймс ранее уже выступал в НБА в сезоне-2017/2018. Майк провёл 36 матчей за «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при точности трёхочковых 26,5%.