«Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Барселоной» в плей-офф Евролиги
В Барселоне завершился первый матч плей-офф Евролиги. «Барселона» принимала «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга одержал сенсационную победу, встреча закончилась со счётом 76:74. Победный бросок питерцы нанесли уже на последних секундах.
Первая четверть завершилась вничью — 21:21. Но зато во второй десятиминутке «Зенит» совершил впечатляющий рывок. К большому перерыву гости вели в счёте с преимуществом в 14 очков. Но удержать этот отрыв «Зениту» не удалось. В третьей четверти «Барселона» сократила отставание, а в заключительной десятиминутке окончательно вернулась в игру, обеспечив нервную концовку.
Самым результативным игроком матча стал Кевин Пангос, набравший 22 очка. У «Барселоны» Брэндон Дэвис набрал 18 очков.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2021, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 76
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Дэвис - 18, Хиггинс - 15, Курич - 12, Миротич - 10, Калатес - 8, Клавер - 4, Пау Газоль - 3, Абринес - 2, Ханга - 2, Вестерманн, Ориола, Шмитс
Зенит: Пангос - 19, Томас - 12, Риверс - 11, Холлинс - 8, Бэрон - 6, Зубков - 6, Гудайтис - 5, Пойтресс - 4, Блэк - 3, Хвостов - 2, Захаров, Фридзон
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