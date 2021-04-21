«Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Барселоной» в плей-офф Евролиги

В Барселоне завершился первый матч плей-офф Евролиги. «Барселона» принимала «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга одержал сенсационную победу, встреча закончилась со счётом 76:74. Победный бросок питерцы нанесли уже на последних секундах.

Первая четверть завершилась вничью — 21:21. Но зато во второй десятиминутке «Зенит» совершил впечатляющий рывок. К большому перерыву гости вели в счёте с преимуществом в 14 очков. Но удержать этот отрыв «Зениту» не удалось. В третьей четверти «Барселона» сократила отставание, а в заключительной десятиминутке окончательно вернулась в игру, обеспечив нервную концовку.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Пангос, набравший 22 очка. У «Барселоны» Брэндон Дэвис набрал 18 очков.