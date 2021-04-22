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Тренер «Фенербахче» высказался о поражении от ЦСКА в плей-офф Евролиги

Тренер «Фенербахче» высказался о поражении от ЦСКА в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан считает, что турецкий клуб достойно выступил в первом матче плей-офф Евролиги против ЦСКА (76:92).

«Поздравляю своих игроков, мы дали бой сегодня, несмотря на все трудности. Были готовы психологически и по-настоящему сражались, хотя в некоторые моменты допускали не самые умные решения. Пока мы готовы до конца биться в каждом владении, у нас будут шансы в этой серии, будем стараться их использовать. Не могу сказать, сыграет ли Дайшон Пьер послезавтра, мы оценим его состояние. Думаю, только если ограниченное время», – приводит слова Джана «Р-Спорт».

Пять игроков и главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков не прилетели на стартовый матч в Россию из-за коронавируса.

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