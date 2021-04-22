Победный бросок в матче «Барселона» — «Зенит». Видео

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос стал автором победного мяча в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Барселоны» (76:74, 1-0).



При счете 74:74 Пангос совершил проход и забил мяч в кольцо через руки двух игроков соперника за 10 секунд до финальной сирены. В ответной атаке защитник «Барселоны» Кори Хиггинс промахнулся из-за дуги, упустив шанс принести своей команде победу. Пангос стал самым результативным игроком матча, набрав 19 очков и отдав девять передач за 35 минут на площадке.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть ролик можно в «твиттере» Евролиги.

Второй матч серии между «Барселоной» и «Зенитом» будет проведён 23 апреля на арене «Палау Блауграна».