Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» обыграл «Голден Стэйт», «Бруклин» на выезде уступил «Торонто»

«Вашингтон» обыграл «Голден Стэйт», «Бруклин» на выезде уступил «Торонто»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:114.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 10 подборов и 4 передач. Наиболее результативным в составе «Голден Стэйт» стал Келли Убре – 24 очка, 9 подборов и 1 передача. Трипл-даблом удалось отметиться разыгрывающему «Уизардс» Расселу Уэстбруку (14 очков, 20 подборов и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Гэффорд - 19, Дав. Бертанс - 19, Нето - 18, Уэстбрук - 14, Авдия - 6, Бонга - 6, Лень - 3, Мэтьюз - 2, Смит - 2, Белл, Брайант, Гилл, Лопес, Уинстон, Хатимура, Хатчинсон
Голден Стэйт Уорриорз: Убре - 24, Пул - 22, Бэйзмор - 19, Карри - 18, Уиггинс - 14, Грин - 8, Луни - 6, Мюлдер - 3, Ли, Манньон, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен

В параллельном матче в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Торонто Рэпторс» переиграл «Бруклин Нетс» — 114:103. Ключевой вклад в победу «Торонто» внёс Паскаль Сиакам (27 очков, 9 подборов и 6 передач), а лучшим по результативности в матче стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг (28 очков, 11 подборов и 8 передач).

НБА - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Сиакам - 27, Ануноби - 25, Ванвлит - 17, Лоури - 14, Берч - 8, Ватанабэ - 5, Трент-мл. - 5, Флинн - 5, Gillespie - 4, Буше - 4, Бембри, Бэйнс, Джонсон, Уотсон, Харрис, Худ
Бруклин Нетс: Ирвинг - 28, Браун - 21, Харрис - 14, Шамет - 10, Гриффин - 9, Грин - 8, Джордан - 7, Луваву-Кабарро - 6, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Олдридж, Перри, Харден

В других матчах игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде сломила сопротивление «Индианы Пэйсерс» (122:116), «Кливленд Кавальерс» оказался сильнее «Чикаго Буллз» (121:105), а «Филадельфия Сиксерс» несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида (38 очков и 17 подборов) уступила «Финикс Санз» (113:116).

НБА - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 29, ЛеВерт - 28, Бриссетт - 23, Макконнелл - 12, Самнер - 10, Холидей - 8, Мартин - 6, Холидэй - 6, Битадзе, Боуэн, Лэмб, Макдермотт, Сабонис, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 26, Михайлюк - 20, Уильямс - 15, Браун - 12, Джером - 9, Маледон - 9, Брэдли - 8, Оар - 8, Роби - 7, Покушевски - 2, Deck, Гилджес-Александер, Дорт, Мускала, Робинсон, Холл, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 105
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Секстон - 30, Гарлэнд - 25, Лав - 15, Нэнс - 10, Хартенштайн - 10, Аллен - 8, Окоро - 8, Принс - 8, Деллаведова - 3, Кабенгеле - 2, Стивенс - 2, Дотсон, Осман, Томас, Уиндлер, Уэйд
Чикаго Буллз: Маркканен - 16, Уайт - 14, Янг - 14, Саторански - 13, Валентайн - 9, Вучевич - 9, Уильямс - 9, Тайс - 7, Арчидиаконоу - 4, Темпл - 4, Грин - 2, Дотсон - 2, Мокока - 2, Амину, Браун, Лавин, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 116
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Грин - 18, Макси - 14, Коркмаз - 12, Хилл - 11, Скотт - 8, Ховард - 7, Милтон - 5, Джо, Джонс, Карри, Рид, Симмонс, Такер, Тибулл, Толливер, Харрис
Финикс Санз: Пол - 28, Букер - 19, Бриджес - 18, Джонсон - 15, Эйтон - 10, Картер - 9, Шарич - 7, Крэйг - 4, Краудер - 3, Пэйн - 3, Александер, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер, Смит
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021