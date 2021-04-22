«Вашингтон» обыграл «Голден Стэйт», «Бруклин» на выезде уступил «Торонто»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:114.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, отметившийся дабл-даблом из 29 очков, 10 подборов и 4 передач. Наиболее результативным в составе «Голден Стэйт» стал Келли Убре – 24 очка, 9 подборов и 1 передача. Трипл-даблом удалось отметиться разыгрывающему «Уизардс» Расселу Уэстбруку (14 очков, 20 подборов и 10 передач).

В параллельном матче в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Торонто Рэпторс» переиграл «Бруклин Нетс» — 114:103. Ключевой вклад в победу «Торонто» внёс Паскаль Сиакам (27 очков, 9 подборов и 6 передач), а лучшим по результативности в матче стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг (28 очков, 11 подборов и 8 передач).

В других матчах игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде сломила сопротивление «Индианы Пэйсерс» (122:116), «Кливленд Кавальерс» оказался сильнее «Чикаго Буллз» (121:105), а «Филадельфия Сиксерс» несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида (38 очков и 17 подборов) уступила «Финикс Санз» (113:116).