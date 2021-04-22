Хэкетт назвал ключ ЦСКА к победе над «Фенербахче» в плей-офф Евролиги

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф Евролиги с «Фенербахче». Встреча, проходившая 21 апреля в Москве, завершилась со счётом 92:76.

«Хорошая битва, счёт 1-0, много говорить смысла нет.

Во второй половине играли так, как должны были. Прибавили в защите, в деталях. Сдержали Нандо де Коло в защите, что стало ключом к победе, потому что он прилично ранил нас в первой половине. Нужно сохранять концентрацию, серия будет длинная и сложная», — цитирует Хэкетта РИА «Новости».

Самым результативным игроком матча стал бывший армеец Нандо де Коло, который принёс «Фенербахче» 27 очков. У ЦСКА 20 баллов набрали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт. Следующий матч серии состоится в Москве в пятницу, 23 апреля. Следующий матч серии плей-офф состоится в пятницу, 23 апреля. Встреча также будет проходить в Москве.