Владимир Гомельский отреагировал на победы ЦСКА и «Зенита» в плей-офф Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об успешном старте российских клубов в плей-офф Евролиги. Накануне, 21 апреля, ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Фенербахче» со счётом 92:76, а «Зенит» нанёс поражение «Барселоне» — 76:74.

«У ЦСКА слишком много потерь, слишком много безответственных решений. А в целом в атаке — нормально, в защите (при определённых сочетаниях состава) — хорошо.

Слишком ослаблен был состав «Фенера». Нандо остался единственной опцией в атаке. Курбанов и затем Клайберн опекали Де Коло с одной задачей — от трёхочкового броска. Они с этой задачей справлялись. А вот против прохода Нандо под кольцо помог только Фойтгманн и только два раза.

У «Зенита» Хавьер Паскуаль выбрал правильную тактику. Провёл отличную концовку. «Зенит» победил. Что может быть приятнее?» — написал Гомельский на своём сайте.