«Енисей» определился с главным тренером

Пресс-служба «Енисея» сообщила, что работу с командой продолжит Дражен Анзулович, который занимает пост главного тренера. Руководство клуба договорилось со специалистом о продлении контракта.

«Во-первых, я очень рад, с большим уважением отношусь к клубу и лично к Владимиру Петроковскому. У нас выстроились отличные рабочие отношения. Я получаю огромное удовольствие от жизни в России, жизни в Красноярске, мне очень здесь нравится. Директор предоставил мне своё видение команды на следующий сезон и возможность подписания игроков. Надеюсь, мы соберём хорошую команду и добьёмся лучшего результата», — сказал Анзулович.

«Сегодня мы продлили контракт с тренером. Мы продолжим сотрудничество и очень рады, что Дражен принял наше предложение. На мой взгляд, если бы не пандемия, команда показала бы другой результат. Ближайшие дни будем определяться с концепцией команды на следующий сезон. Очертим круг интересующих нас игроков и будем стараться их подписать», — добавил директор «Енисея» Владимир Петроковский.

«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Красноярцы одержали шесть побед и потерпели 16 поражений.