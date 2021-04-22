Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милан» обыграл «Баварию» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги

«Милан» обыграл «Баварию» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Милане завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Милан» принимал «Баварию».

Уже после первой четверти миланцы оформили солидное преимущество — 26:12. К большому перерыву оно выросло до 18 очков — 47:29. В третьей четверти «Бавария» немного сократила отставание — 53:65. Но в заключительном игровом отрезке хозяева уверенно контролировали происходящее на паркете, благодаря чему оформили победу с двузначным счётом — 80:69.

Лучшим в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 20 очков. У мюнхенцев лучшим стал Уэйд Болдуин, собравший коллекцию из 23 очков, 6 подборов и 6 передач. По 11 очков в активе Владимира Лучича, Джалена Рейнольдса и Джеймса Гиста. Благодаря этой победе «Милан» повёл в четвертьфинальной серии 2-0.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
22 апреля 2021, четверг. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
80 : 69
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Пантер - 20, Родригес - 13, Шилдс - 12, Ледей - 10, Дилэйни - 9, Хайнс - 6, Эванс - 5, Мицов - 2, Тарчевски - 2, Датоме - 1, Брукс, Ролл
Бавария: Болдуин - 23, Гист - 11, Лучич - 11, Рейнольдс - 11, Ципсер - 7, Шишко - 6, Джонсон, Джордж, Кремер, Радошевич, Сили, Флаккадори
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021