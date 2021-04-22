«Милан» обыграл «Баварию» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги

В Милане завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Милан» принимал «Баварию».

Уже после первой четверти миланцы оформили солидное преимущество — 26:12. К большому перерыву оно выросло до 18 очков — 47:29. В третьей четверти «Бавария» немного сократила отставание — 53:65. Но в заключительном игровом отрезке хозяева уверенно контролировали происходящее на паркете, благодаря чему оформили победу с двузначным счётом — 80:69.

Лучшим в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 20 очков. У мюнхенцев лучшим стал Уэйд Болдуин, собравший коллекцию из 23 очков, 6 подборов и 6 передач. По 11 очков в активе Владимира Лучича, Джалена Рейнольдса и Джеймса Гиста. Благодаря этой победе «Милан» повёл в четвертьфинальной серии 2-0.

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