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Димитрис Итудис: ЦСКА нужно пытаться изменить некоторые вещи за один день

Димитрис Итудис: ЦСКА нужно пытаться изменить некоторые вещи за один день
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче», отметив, что команде за короткие сроки необходимо привнести в игру некоторые изменения.

«Мы знаем, что это длинная и тяжёлая серия. Нужно быть готовыми ко второй игре. В некоторых обстоятельствах хорошо видеть свои ошибки, нужно лучше работать в обороне с самого начала и пытаться изменить некоторые вещи за один день», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

«Надеюсь, войдём в игру лучше, чем в предыдущем матче. На старте первого поединка мы не были собой в обороне. Но, поймав ритм, мы перевернули игру. Конечно, мы хорошо знаем «Фенербахче». Особенно Нандо де Коло, ведь он несколько лет выступал в ЦСКА. Он является источником агрессии. Нужно быть сфокусированным на нём, но и не забывать, что у соперника есть и другие опасные игроки», — добавил защитник ЦСКА Иван Ухов.

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