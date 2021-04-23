Димитрис Итудис: ЦСКА нужно пытаться изменить некоторые вещи за один день

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче», отметив, что команде за короткие сроки необходимо привнести в игру некоторые изменения.

«Мы знаем, что это длинная и тяжёлая серия. Нужно быть готовыми ко второй игре. В некоторых обстоятельствах хорошо видеть свои ошибки, нужно лучше работать в обороне с самого начала и пытаться изменить некоторые вещи за один день», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

«Надеюсь, войдём в игру лучше, чем в предыдущем матче. На старте первого поединка мы не были собой в обороне. Но, поймав ритм, мы перевернули игру. Конечно, мы хорошо знаем «Фенербахче». Особенно Нандо де Коло, ведь он несколько лет выступал в ЦСКА. Он является источником агрессии. Нужно быть сфокусированным на нём, но и не забывать, что у соперника есть и другие опасные игроки», — добавил защитник ЦСКА Иван Ухов.