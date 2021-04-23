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«Лейкерс» проиграли «Далласу» несмотря на возвращение в строй Энтони Дэвиса

«Лейкерс» проиграли «Далласу» несмотря на возвращение в строй Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:110.

Самым результативными в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков. Кристапс Порзингис записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 29 очков. Вернувшийся в строй после двух пропущенных месяцев из-за травмы икроножной мышцы Энтони Дэвис набрал 4 очка и 4 подбора за 17 минут.

В других матчах «Бостон Селтикс» обыграл «Финикс Санз» (99:86), «Милуоки Бакс» победил «Филадельфию Сиксерс» (124:117), «Шарлотт Хорнетс» проиграл «Чикаго Буллз» (91:108), «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Орландо Мэджик» (135:100), а «Детройт Пистонс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (91:106).

НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
115 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Порзингис - 19, Ричардсон - 13, Коли-Стайн - 11, Пауэлл - 10, Финни-Смит - 10, Хардуэй-младший - 8, Брансон - 7, Редик - 7, Бей, Бёрк, Грин, Клебер , Марьянович, Мелли, Терри, Хинтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 29, Шрёдер - 25, Драммонд - 14, Харрелл - 14, Кузма - 8, Карузо - 5, Дэвис - 4, Моррис - 4, Хортон-Такер - 4, Маклемор - 3, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
99 : 86
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Тейтум - 15, Смарт - 11, Притчард - 10, Томпсон - 9, Несмит - 6, Паркер - 6, Уильямс - 5, Оджелей - 3, Лэнгфорд - 2, Браун, Корнет, Уильямс, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Финикс Санз: Пол - 22, Бриджес - 15, Букер - 15, Эйтон - 10, Джонсон - 8, Крэйг - 7, Пэйн - 7, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Краудер, Мур, Надер, Смит
НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 24, Портис - 23, Лопес - 16, Холидэй - 12, Коннотон - 10, Форбс - 9, Дивинченцо - 3, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Такер, Тиг
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Милтон - 20, Харрис - 18, Карри - 11, Макси - 11, Скотт - 11, Хилл - 6, Тибулл - 5, Рид - 4, Ховард - 4, Такер - 2, Джо - 1, Грин, Джонс, Коркмаз, Симмонс, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Вучевич - 18, Уайт - 18, Янг - 18, Маркканен - 11, Саторански - 10, Тайс - 9, Темпл - 9, Уильямс - 7, Арчидиаконоу - 3, Валентайн - 3, Фелисио - 2, Амину, Браун, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 16, Бриджес - 13, Розир - 11, Уонамэйкер - 11, Зеллер - 8, Кэри - 8, Мартин - 7, Риллер - 6, Бийомбо - 4, Макдэниелс - 3, Вашингтон - 2, Мартин - 2, Болл, Дарлинг, Монк, Ричардс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
100 : 135
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Cannady - 17, Бамба - 17, Энтони - 14, Харрис - 11, Рэндл - 10, Хэмптон - 10, Бэйкон - 8, Холл - 7, Океке - 4, Фрэнкс - 2, Айзек, Картер, Картер-Уильямс, Портер, Росс, Фульц, Эннис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Уильямсон - 23, Эрнангомес - 18, Бледсо - 15, Адамс - 12, Хэйс - 10, Габриэль - 7, Болл - 6, Льюис - 6, Нанналли - 6, Маршалл - 2, Ивунду - 1, Александер-Уолкер, Джонсон, Харт
НБА - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 26, Уокер - 18, Пёлтль - 17, Гэй - 14, Джонсон - 10, Ойбанкс - 8, Джонс - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Васселл - 2, Саманич - 2, Дерозан, Дьенг, Лайлз, Миллз, Мюррей, Уэзерспун
Детройт Пистонс: Джексон - 29, Джексон - 14, Хейз - 12, Бей - 9, Стюарт - 8, Окафор - 7, Диалло - 5, Думбуйа - 3, Кук - 2, Ли - 2, Грант, Джозеф, Макгрудер, Пламли, Сирвидис, Смит, Эллингтон
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