Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лейкерс» проиграли «Далласу» несмотря на возвращение в строй Энтони Дэвиса

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:110.

Самым результативными в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков. Кристапс Порзингис записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 29 очков. Вернувшийся в строй после двух пропущенных месяцев из-за травмы икроножной мышцы Энтони Дэвис набрал 4 очка и 4 подбора за 17 минут.

В других матчах «Бостон Селтикс» обыграл «Финикс Санз» (99:86), «Милуоки Бакс» победил «Филадельфию Сиксерс» (124:117), «Шарлотт Хорнетс» проиграл «Чикаго Буллз» (91:108), «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Орландо Мэджик» (135:100), а «Детройт Пистонс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (91:106).