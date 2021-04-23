Проспект драфта-2021 погиб в Лос-Анджелесе
Бывший атакующий защитник Кентукки Терренс Кларк погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе в четверг, сообщает ESPN.
19-летний Кларк был единственным человеком в автомобиле, который проехал на красный свет на очень высокой скорости. Произошло столкновение с грузовиком, после которого машина баскетболиста сперва врезалась в столб, после чего отскочила в стену. Кларк был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
В сезоне-2020/2021 Кларк провел 8 матчей за Кентукки в NCAA, набирая 9,6 очка в среднем за игру. Он объявил об участии в драфте НБА и подписал контракт с агентством Klutch Sports. В Лос-Анджелес Кларк приехал, чтобы готовиться к драфту. Он считался претендентом на выбор во втором раунде.
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