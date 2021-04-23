Чемпион НБА назвал 2-го лучшего игрока в истории после Расселла. Это не Леброн и Джордан

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис рассказал, кого считает вторым лучшим игроком в истории НБА.

На второе место после Билла Расселла легендарный игрок поставил Тима Данкана. Данкан на протяжении 19 лет выступал за «Сан-Антонио Спёрс», с которым 5 раз становился чемпионом НБА.

«Тим Данкан – второй из всех когда-либо существовавших величайших игроков», — приводит слова Писа журналист Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».

«Величайший игрок — Билл Расселл. У него 11 чемпионских титулов. Да, я считаю, что Майкл Джордан — один из величайших в истории. Но для меня Билл Расселл — самый главный, величайший игрок всех времён. Самое главное — победы в эпоху, когда ты выступаешь. И никто так не доминировал, как Расселл. Даже Майкл Джордан не был таким доминирующим игроком», — говорил Пис о Расселле.