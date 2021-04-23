«Парма» на последних секундах проиграла «Ирони» в полуфинале Кубка Европы

«Парма» проиграла «Ирони» в полуфинальном матче Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счётом 80:81.

В первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 21:28. Однако в середине второго отрезка «Ирони» растерял преимущество в 11 очков, пропустив рывок 0:12. К большому перерыву команды подошли со счётом 50:46. На протяжении третьей четверти лидировала «Парма», однако к её концовке гости снова вышли вперёд — 65:68. В начале четвёртой четверти их преимущество составляло пять очков. Пермскому клубу удалось сравняться в счёте и набрать отрыв в три очка, однако удержать его на последних секундах «Парме» не удалось.

Самым результативным в составе «Пармы» стал защитник Адас Юшкявичюс, записавший в свой актив 17 очков.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.