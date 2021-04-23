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ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги

ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Москве завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Фенербахче».

В первой четверти команда Итудиса позволила гостям набрать 25 очков и ушла на первый перерыв, уступая в счёте — 23:25. К большому перерыву армейцы исправили положение, создав комфортное преимущество — 50:42.

В третьей четверти стамбульцам удалось сократить отставание до пяти очков — 55:60. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова прибавил и оформил победу с двузначным преимуществом — 78:67.

Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 14 очков и совершивший девять передач, коллекцию из 11 очков, семи подборов и семи передач собрал Торнике Шенгелия. У «Фенербахче» 27 очков набрал Марко Гудурич.

Благодаря этому успеху ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0.

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
78 : 67
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Хэкетт - 14, Шенгелия - 11, Курбанов - 10, Клайберн - 9, Лундберг - 9, Стрелниекс - 8, Ухов - 6, Эрик - 5, Антонов - 3, Фойгтман - 3, Хиллиард, Хоменко
Фенербахче: Гудурич - 27, Бартель - 9, де Коло - 9, Пьерр - 8, Биберович - 6, Браун - 6, Махмутоглу - 2, Джандан, Дювериоглу, О'Куинн, Переc, Сипахи
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