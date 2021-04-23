ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Фенербахче» и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги

В Москве завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Фенербахче».
В первой четверти команда Итудиса позволила гостям набрать 25 очков и ушла на первый перерыв, уступая в счёте — 23:25. К большому перерыву армейцы исправили положение, создав комфортное преимущество — 50:42.
В третьей четверти стамбульцам удалось сократить отставание до пяти очков — 55:60. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова прибавил и оформил победу с двузначным преимуществом — 78:67.
Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 14 очков и совершивший девять передач, коллекцию из 11 очков, семи подборов и семи передач собрал Торнике Шенгелия. У «Фенербахче» 27 очков набрал Марко Гудурич.
Благодаря этому успеху ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0.
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