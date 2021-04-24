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«Бостон» проиграл «Бруклину», несмотря на «38+10» Тейтума, «Клипперс» победили «Рокетс»

«Бостон» проиграл «Бруклину», несмотря на «38+10» Тейтума, «Клипперс» победили «Рокетс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 109:104.

В составе победителей лучшими на площадке были Джо Харрис (20 очков), Джефф Грин (19 очков) и Кайри Ирвинг (15 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Селтикс» наиболее результативными в игре стали Джейсон Тейтум (38 очков и 10 подборов), Пэйтон Притчард (22 очка) и Маркус Смарт (19 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Харрис - 20, Грин - 19, Браун - 15, Ирвинг - 15, Гриффин - 13, Шамет - 9, James - 8, Джордан - 8, Луваву-Кабарро - 2, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Перри, Харден
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Притчард - 22, Смарт - 19, Томпсон - 8, Несмит - 5, Оджелей - 3, Уильямс - 3, Корнет - 2, Паркер - 2, Фурнье - 2, Браун, Лэнгфорд, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:104. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Пол Джордж (33 очка и 14 подборов), Реджи Джексон (19 очков) и Ивица Зубац (12 очков и 8 подборов). У «Рокетс» наиболее заметными в игре стали Джон Уолл (27 очков и 13 передач), Кристиан Вуд (24 очка и 19 подборов) и Келли Олиник (23 очка и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Уолл - 27, Вуд - 24, Олиник - 23, Brooks - 9, Тэйт - 8, Мартин - 5, Хаус - 5, Уилсон - 3, Браун, Брэдли, Гордон, Джеффрис, Лэмб, Нваба, Огастин, Портер, Экзам
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Джексон - 19, Зубац - 12, Паттерсон - 12, Казинс - 11, Коффи - 10, Кеннард - 5, Мэнн - 5, Батюм - 2, Беверли, Ибака, Леонард, Моррис, Отуру, Рондо, Скрабб, Феррелл

Также в НБА прошли ещё три матча: «Атланта» – «Майами» (118:103), «Шарлотт» – «Кливленд» (108:102), «Оклахома» – «Вашингтон» (109:129).

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