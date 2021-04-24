«Бостон» проиграл «Бруклину», несмотря на «38+10» Тейтума, «Клипперс» победили «Рокетс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 109:104.
В составе победителей лучшими на площадке были Джо Харрис (20 очков), Джефф Грин (19 очков) и Кайри Ирвинг (15 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Селтикс» наиболее результативными в игре стали Джейсон Тейтум (38 очков и 10 подборов), Пэйтон Притчард (22 очка) и Маркус Смарт (19 очков).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 109:104. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Пол Джордж (33 очка и 14 подборов), Реджи Джексон (19 очков) и Ивица Зубац (12 очков и 8 подборов). У «Рокетс» наиболее заметными в игре стали Джон Уолл (27 очков и 13 передач), Кристиан Вуд (24 очка и 19 подборов) и Келли Олиник (23 очка и 10 подборов).
Также в НБА прошли ещё три матча: «Атланта» – «Майами» (118:103), «Шарлотт» – «Кливленд» (108:102), «Оклахома» – «Вашингтон» (109:129).
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