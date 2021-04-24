«Голден Стэйт» потерял двух важных игроков ротации

«Голден Стэйт Уорриорз» потерял сразу двух игроков. Как сообщает журналист ESPN Ник Фриделл, в лазарете команды оказались Кент Бэйзмор и Дэмион Ли. Они оба выбыли из строя из-за протоколов по коронавирусу. Пока сроки возвращения игроков ротации в состав не называются.
Кроме того, пока так и не восстановился Эрик Паскалл, который залечивает травму бедра, полученную ещё 6 апреля.
Минувшей ночью в очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Денвер Наггетс» со счётом 118:97.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Эндрю Уиггинс (19 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Майкл Портер (26 очков), Никола Йокич (19 очков) и Аарон Гордон (17 очков).
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