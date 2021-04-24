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«Нью-Йорк» выдал самую длинную победную серию за 18 лет

«Нью-Йорк» выдал самую длинную победную серию за 18 лет
Баскетбол / НБА 0
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«Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» одержал крупную победу над «Торонто Рэпторс» — 120:103 (30:26, 34:33, 24:24, 32:20).

В составе победителей лучшими стали Джулиус Рэндл (31 очко, 10 подборов), Ар Джей Барретт (25 очков, 12 подборов), Реджи Буллок (16 очков) и Деррик Роуз (19 очков, 7 передач). У проигравших выделились Фред Ванвлит (27 очков, 11 передач), О Джи Ануноби (27 очков) и Паскаль Сиакам (26 очков, 7 подборов).

«Никс» выиграли 9 матчей подряд, что является второй по продолжительности серией побед франшизы за последние 25 лет и лучшим отрезком с 2003 года. «Нью-Йорк» (34-27). Джулиус Рэндл — первый баскетболист «Никс», набиравший статистику 30-10 в двух матчах подряд после Кармело Энтони в 2013 году, когда команда в последний раз участвовала в плей-офф.

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