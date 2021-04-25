Женщина-полицейский обрушилась с критикой на Леброна Джеймса после скандального твита

Женщина-полицейский записала критическое видеообращение к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.



«Леброн! Где он, чёрт побери? Я так долго жду, когда он придёт и расскажет, как мне делать свою работу. Нам нужно защищать людей от того, чтобы их не пырнули ножом в лицо, а он где-то бездельничает, возможно, бросает штрафные. Разве не глупо мне учить тебя, как тебе делать свою работу? Так же глупо, как тебе учить нас», – сказала девушка на видео в «ТикТоке».

Ранее Джеймс выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку Макайю Брайант, с подписью «Ты следующий», после чего удалил запись. Леброн подвергся резкой критике за свою публикацию. Напомним подробности инцидента, который привёл к гибели Макайи. Полицейский Николас Рирдон приехал на вызов о попытке нападения с ножом. Тётя погибшей сообщила, что её племянница взяла нож для самозащиты. Девушка жила в приёмной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.



Инцидент был записан на нагрудную камеру полицейского. На кадрах показано, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине. После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Её доставили в больницу, спасти её жизнь не удалось.