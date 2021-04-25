Звёзды НБА отреагировали на мощнейший нокаут Камару Усмана в бою с Хорхе Масвидалем

Звёзды НБА отреагировали на мощнейший нокаут действующего чемпиона UFC Камару Усмана в титульном поединке с Хорхе Масвидалем.

«Этот парень особенный», — написал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«О боже, Усман», — написал разыгрывающий «Аталанты Хоукс» Трей Янг.

«Всегда ставьте на Усмана», — прокомментировал форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни.

«Усман особенный. Он притаился, чтобы потом стать одним из лучших», — отреагировал разыгрывающий «Орландо Мэджик» Майкл Картер-Уильямс.

Бой Усмана с Масвидалем стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США). Во втором раунде Камару Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.