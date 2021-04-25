Звёзды НБА отреагировали на мощнейший нокаут Камару Усмана в бою с Хорхе Масвидалем
Звёзды НБА отреагировали на мощнейший нокаут действующего чемпиона UFC Камару Усмана в титульном поединке с Хорхе Масвидалем.
«Этот парень особенный», — написал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
«О боже, Усман», — написал разыгрывающий «Аталанты Хоукс» Трей Янг.
«Всегда ставьте на Усмана», — прокомментировал форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни.
«Усман особенный. Он притаился, чтобы потом стать одним из лучших», — отреагировал разыгрывающий «Орландо Мэджик» Майкл Картер-Уильямс.
Бой Усмана с Масвидалем стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США). Во втором раунде Камару Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
12:44
-
11:52
-
10:47
-
10:36
-
09:30
-
08:12
-
08:09
-
07:48
-
00:38
-
00:21
- 24 апреля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:27
-
21:00
-
19:57
-
19:26
-
18:59
-
17:55
-
16:38
-
15:46
-
14:44
-
13:39
-
12:38
-
11:18
-
10:48
-
10:12
-
09:37
-
09:21
-
08:58
-
08:28
-
08:25
-
07:48
-
05:58
-
01:24
-
01:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам