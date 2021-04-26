Демаркус Казинс получил контракт в НБА до конца сезона
Форвард Демаркус Казинс продолжит выступление в «Лос-Анджелес Клипперс» до конца сезона, сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс на своей странице в «Твиттере».
Казинс подписал первый 10-дневный контракт с калифорнийским клубом 6 апреля, после чего соглашение было продлено ещё на 10 дней. В составе «Клипперс» Казинс провёл уже восемь матчей. Напомним, в начале сезона Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс», откуда был отчислен после 25 сыгранных матчей.
Всего в нынешнем сезоне НБА 30-летний Казинс провёл на площадке 33 матча, в которых в среднем набирал 8,8 очка, 2,1 передачи и 6,9 подбора за игру.
Завтра, 27 апреля, «Клипперс» на выезде встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс». Начало встречи — в 03:00 мск.
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