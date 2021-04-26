Определены игроки недели в НБА
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.
«Маверикс» одержали три победы в трёх матчах на минувшей неделе. Словенский баскетболист набирал 26 очков, 10 передач и 9 подборов в среднем за игру. Средние показатели Била на неделе составили 31,3 очка, 5,8 подбора при 55% точности из-за трёхочковой дуги. «Вашингтон» выиграл все четыре матча недели. Общая победная серия «Уизардс» составляет восемь матчей, что является лучшим результатом для клуба с 2001 года. «Уизардс» сумели подняться в топ-10 турнирной таблицы, что даёт право сыграть в турнире плей-ин.
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