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Карточка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму в истории спорта

Карточка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму в истории спорта
Баскетбол / НБА 0

Редкая карточка новичка с изображением форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса продана за рекордные $ 5,2 млн, сообщает торговая площадка PWCC Marketplace в «Инстаграме».

Данная карточка имеет оценку 9 — это третий лучший экземпляр среди существующих. На карточке также присутствует автограф Леброна. Она относится к коллекции Upper Deck Exquisite и была выпущена в сезоне-2003/2004.

Посмотреть фотографию можно на странице PWCC Marketplace в «Инстаграме».

В 2003 году Леброн, которому на тот момент было 18 лет, дебютировал в «Кливленд Кавальерс». В 2004 году Джеймс был признан новичком года в НБА.

По данным Даррена Ровелла из Action Network, карточка повторила рекорд стоимости. В 1952 году за ту же сумму была продана карточка бейсболиста Микки Мэнтла.

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