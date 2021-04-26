Карточка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму в истории спорта

Редкая карточка новичка с изображением форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса продана за рекордные $ 5,2 млн, сообщает торговая площадка PWCC Marketplace в «Инстаграме».
Данная карточка имеет оценку 9 — это третий лучший экземпляр среди существующих. На карточке также присутствует автограф Леброна. Она относится к коллекции Upper Deck Exquisite и была выпущена в сезоне-2003/2004.
Посмотреть фотографию можно на странице PWCC Marketplace в «Инстаграме».
В 2003 году Леброн, которому на тот момент было 18 лет, дебютировал в «Кливленд Кавальерс». В 2004 году Джеймс был признан новичком года в НБА.
По данным Даррена Ровелла из Action Network, карточка повторила рекорд стоимости. В 1952 году за ту же сумму была продана карточка бейсболиста Микки Мэнтла.
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