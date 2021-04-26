«Без камер. Без помпы». Коп из США написал открытое письмо Леброну и предложил встретиться

Офицер полиции Деон Джозеф написал открытое письмо форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, предложив встретиться, чтобы объяснить работу полиции.



«Уважаемый Леброн. Я не буду нападать на вас из ненависти. Я не буду вас обзывать. Меня учили видеть человека целиком и не зацикливаться на недостатках. Я честный человек. Ваша нынешняя позиция в отношении полиции чрезвычайно необоснованна и экстремальна. Ваш твит, направленный на полицейского из Огайо, спасшего жизнь молодой женщине, был безответственным и тревожным. Он говорит о полном непонимании всей сложности нашей работы. Вы нарисовали мишень на спине человека, который должен был принять решение за доли секунды, чтобы спасти жизнь.



Вы устранились, вместо того, чтобы извиниться. Вы сказали, что удалили твит, потому что не хотели разжигать ненависть, тогда как сам твит был воплощением ненависти и свидетельствовал о непонимании опасности ситуации. Мне кажется, что я смогу помочь вам понять реальность профессии полицейского и показать, что есть ещё одна сторона, которую вам нужно услышать.

Предложение лежит на столе, Леброн. Без камер. Без помпы. Просто двое мужчин, которым не всё равно, поговорят. Я знаю, это долгий путь. Но это разделение и ненависть должны прекратиться. Судя по росту преступности в маргинализированных сообществах, очевидно, что полицейским и обществу необходимо наводить мосты для спасения жизней со всех сторон. Этого нельзя сделать посредством демонизации какой-либо группы людей. Просто выкладываю письмо на всеобщее обозрение, брат. Даже если это буду не я, пожалуйста, найдите время поговорить с полицейским, а не судить его. Спасибо за все положительные дела, которые вы делаете», – приводит слова письма Outkick.



Ранее Леброн высказался в «Твиттере» по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в штате Огайо. Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит. После публикации Леброн подвергся резкой критике.