Джон Уолл и Ларри Нэнс пропустят остаток сезона, 11 судей НБА выбыли перед плей-офф

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Hoops Rumors. Уолл завершил сезон со средними показателями – 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора и 1,1 перехвата в 40 сыгранных матчах. В контракте Уолла остались два года, за которые он получит $ 91 млн.

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнс-младший сломал большой палец правой руки в матче против «Вашингтон Уизардс» (110:119) и пропустит оставшуюся часть сезона. Нэнс за сезон набирал 9,3 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.

НБА лишилась десяти арбитров из-за протоколов по коронавирусу и ещё одного из-за травмы. Лига надеется, что все они смогут вернуться к старту плей-офф 16 мая. В число ушедших на карантин ушли некоторые опытные судьи, которые обслуживают финальные серии НБА.