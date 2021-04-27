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Скотти Пиппен выбрал лучшего между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Скотти Пиппен выбрал лучшего между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Скотти Пиппен ответил на вопрос о том, кого он считает величайшим баскетболистом в истории лиги. Пиппен дал понять, что это звание должно принадлежать легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.

«Я никогда не говорил, что считаю Леброна Джеймса величайшим игроком в истории. Такого не было.

Я говорил, что к концу карьеры его показатели будут лучше, чем у Джордана. И я до сих пор так считаю. У Леброна сумасшедшая статистика, так как он провёл больше сезонов, чем Джордан.

У Майкла было всего 11 сезонов в лиге. А Леброн начинал играть в 18 или 19 лет. И, вероятно, он обгонит Майкла по показателям.

Кого бы я выбрал в партнёры по команде? Это глупый вопрос. Я никогда не проводил время с Леброном, я бы не пошёл с ним в кино», — цитирует Пиппена ESPN.

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