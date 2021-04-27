Эксперт: может кто-то объяснить последний пост Леброна в «Инстаграме»? Как-то позорно

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз решил задеть лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Бэйлесс сообщил, что его не впечатлил новый пост форварда в «Инстаграме». Ранее лидер «Лейкерс» анонсировал возвращение на паркет с помощью видео с беговыми упражнениями в зале.
«Может кто-то объяснить последний пост Леброна в «Инстаграме», где он бегает вперёд и назад со скоростью 3 км в час по пустой площадке? Если бы он был быстр, ускорялся, останавливался — это было бы впечатляюще. А так, получилось как-то позорно. Он правда думает, что таким анонсом возвращения может кого-то напугать?» — написал Бэйлесс в «Твиттере».
«Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА проиграли три последних матча. Ожидается, что Леброн вернётся на площадку на следующей неделе.
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