Эксперт: может кто-то объяснить последний пост Леброна в «Инстаграме»? Как-то позорно

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз решил задеть лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Бэйлесс сообщил, что его не впечатлил новый пост форварда в «Инстаграме». Ранее лидер «Лейкерс» анонсировал возвращение на паркет с помощью видео с беговыми упражнениями в зале.

«Может кто-то объяснить последний пост Леброна в «Инстаграме», где он бегает вперёд и назад со скоростью 3 км в час по пустой площадке? Если бы он был быстр, ускорялся, останавливался — это было бы впечатляюще. А так, получилось как-то позорно. Он правда думает, что таким анонсом возвращения может кого-то напугать?» — написал Бэйлесс в «Твиттере».

«Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА проиграли три последних матча. Ожидается, что Леброн вернётся на площадку на следующей неделе.