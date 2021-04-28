«Сакраменто» подписал двукратного чемпиона НБА на следующий сезон

«Сакраменто Кингз» продлили контракт с форвардом Дэмианом Джонсом до конца сезона-2021/2022, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, клуб отчислит форварда Криса Сильву.

Нынешний сезон Джонс начал в составе «Финикс Санз». Впоследствии он разорвал контракт с командой и перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», где у Джонса было два пробных контракта на 10 дней каждый. Но игрок так и не сумел убедить руководство команды в своей полезности.

К «Сакраменто» Джонс присоединился в начале апреля. Чтобы освободить место в команде, из «Кингз» был отчислен защитник Дакуан Джеффрис.

За время, что Джонс выступает в «Сакраменто» на условиях пробного контракта, он в среднем набирал 3,8 очка и 3,7 подбора за 15 минут на площадке.