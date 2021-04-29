Расселл Уэстбрук установил два новых исторических рекорда НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 18 очков, 18 подборов и 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:107).
Для Уэстбрука это 13-й трипл-дабл в апреле. Таким образом, он обновил рекорд НБА по числу трипл-даблов в отдельного взятом месяце, установленный им же матчем ранее. Расселл оформил уже 30-й трипл-дабл в 2021 году. Команда Уэстбрука победила 132-й раз, когда разыгрывающий оформлял трипл-дабл. Это новый рекорд в истории НБА. Легендарный Оскар Робертсон побеждал в 131 матче с трипл-даблом. Кроме того, Уэстбрук набрал 26 дабл-даблов подряд — третья по длине серия для защитников в истории НБА Уэстбрук собрал не менее 600 подборов и 600 передач за сезон пятый раз за карьеру, повторив достижение Робертсона.
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