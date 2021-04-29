Димитрис Итудис ответил на вопрос о причинах отстранения Майка Джеймса из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после третьего матча плей-офф с «Фенербахче» (85:68) ответил на вопрос о причинах отстранения защитника Майка Джеймса. Ранее он был отстранён от матчей и подписал контракт с клубом НБА «Бруклин Нетс». Американский игрок будет выступать за клуб из Нью-Йорка до конца сезона.

«В такой день я бы не хотел критиковать некоторых людей, но скажу следующее. В любой работе нужно уходить, если не чувствуешь свою приверженность. Когда чувствуешь себя частью команды, будешь полностью выкладываться. Но если ты чувствуешь, что это не твоё место, тогда не стараешься.

Когда руководишь командой с 15-16 игроками разных характеров, нужно их объединить. Понимаете, традиции не побеждают в одиночку. У нас есть отличные традиции, но чтобы побеждать, нужно каждый день прилагать усилия. Я не могу закрывать глаза на вопросы этики. В противном случае просто потеряешь контроль над командой.

Я горд тем, что сейчас вижу во время тренировок и матчей. Каждое решение бывает тяжёлым. Я всегда поддерживаю команду и тех, кто чувствует свою приверженность», — цитирует Итудиса Eurohoops.