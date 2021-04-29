Соколовский объяснил беспомощность «Фенербахче» в серии против ЦСКА

Заслуженный тренер России, глава тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский прокомментировал выход ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги. Московский клуб в трёх матчах обыграл в плей-офф «Фенербахче».

«Фенербахче» задавили проблемы, у них ничего не получилось даже в домашнем матче. Многие недооценивают отсутствие Игора Кокошкова на скамейке запасных. «Фенер» остался без главнокомандующего. Эрдем Джан давал много энергии своим игрокам, постоянно защищался вместе с ними, но организации игры не было. Веселы смог сыграть только в заключительной встрече. Пьер и Эдди вышли после перенесённого коронавируса, и было видно, что они не в своей тарелке. Хорошие кондиции набрал О’Куинн. Мне кажется, что тренер Джан использовал его потенциал недостаточно. Ну, а ЦСКА провёл работу над ошибками. Сегодня в третьей четверти был бенефис команды Итудиса.

Лундберг приобрёл уверенность за счет того, что ему дали играть продолжительные отрезки времени без замен. И он сполна отплатил тренеру. Забивал, перехватывал, отдавал. Уровень топ-игрока. Менеджмент ЦСКА принял правильное решение, пригласил его по ходу сезона. Хорош был и Уилл Клайбёрн, набравший отличную форму. Это хороший знак перед «Финалом четырёх», — цитируют Соколовского «Известия».